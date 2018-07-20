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Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati ve namaz vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 13:01.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bugün için Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da Cuma ezanı saat 13:01'de okunacak.

Ankara'da 20 Temmuz namaz vakitleri

Ankara'da öğle namazı vakti saat 13:01

Ankara'da ikindi namazı vakti saat 16:55

Ankara'da akşam namazı vakti saat 20:21

Ankara'da yatsı namazı vakti saat 22:01'de.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
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İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

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