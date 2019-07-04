Gündem Ankarada cuma namazı saat kaçta?
ANKARA

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? Ankara'da cuma namazı saati ve namaz vakitleri

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Cuma namazına gidecek olanlar Ankara'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 12.58'de.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak.

Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, Ankara'da Cuma namazı saatini derledik. Haberimizde bugün için Ankara'da namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

Ankara'da cuma ezanı saat 12.58'de okunacak.

Ankara namaz vakitleri

En güzel resimli Cuma mesajları
FOTOĞRAF 24
Title
Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
Title
En güzel resimli cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajları
En güzel resimli Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek cuma gününde, sizler için hazırladığımız SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, sosyal medyada paylaşabileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

İl il Cuma namazı saatleri için tıklayınız

Cuma Namazının hükmü

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır." (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), "Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), "Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır. Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.

REKLAM

Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına dair rivayetler bulunmakla birlikte, Hz. Peygamber ilk Cuma namazını hicret esnasında Medine yakınındaki Rânûna denilen bir vadide kıldırmıştır.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İzmir'de cuma namazı saat kaçta?
Akdenizde 81 kişi kayıp

Akdeniz'de 81 kişi kayıp

​Sığınmacı teknesi Tunus açıklarında suya gömüldü.
İzin verilse o çuvalıABDlilere yedirirdik

İzin verilse o çuvalı
ABD'lilere yedirirdik

​Çuval olayının en önemli ismi yıllar sonra ilk kez konuştu.
Türkiye dünya 7ncisi oldu

Türkiye dünya 7'ncisi oldu

163 ülkeden 18 bin kişinin görüşü alındı.
MHK'de <br>yeni dönem

MHK'de
yeni dönem

​Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı belli oldu.
'Yaşayan Kampüs' <br>hayata geçiyor

'Yaşayan Kampüs'
hayata geçiyor

Sakarya Üniversitesi'nden öğrencilerine müjde.
Aladağ faciasında cezalar belli oldu

Aladağ faciasında cezalar belli oldu

12 kişinin öldüğü yangında 18 kişiden 8'i ceza aldı.
ÖTV hareketliliği başladı

ÖTV hareketliliği başladı

İndirim sona erdi, ikinci el otomobillere rağbet arttı.
Türkiye'den BM'ye protesto notası

Türkiye'den BM'ye protesto notası

PKK'lıyla sözde planın imzalandığı BM ve İsviçre'ye nota verildi.

Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca görüntülendi.
Kaçan balık <br>büyük oldu

Kaçan balık
büyük oldu

2,5 milyona alınamadı, 70 milyon €'ya transfer oldu.
İlk sefer yarın

İlk sefer yarın

Tren ​ilk seferini tam dolu olarak gerçekleştirecek.
İzin verirse müzakereler başlar

İzin verirse müzakereler başlar

Washington-Tahran krizi sürüyor.
Türkiye'den 1286 kişi etkilendi

Türkiye'den 1286 kişi etkilendi

Veri ihlali yapan hava yolu şirketine ceza verildi.
BM'ye yazılı<br> protestomuzu ilettik

BM'ye yazılı
protestomuzu ilettik

Çavuşoğlu'ndan BM'deki PKK skandalına tepki.
TCMB'den<br>enflasyon açıklaması

TCMB'den
enflasyon açıklaması

Yavaşlamanın nedeni gıda fiyatlarındaki düşüş.
Sokak savaş <br>alanına döndü

Sokak savaş
alanına döndü

​Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.