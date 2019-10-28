Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı

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HDP'li Buldan'dan CHP'ye ittifak sitemi: İstanbul'da aday göstermemiştik, sessizliklerinin cevabını vereceğiz

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı olduğu iddiasıyla gündeme gelen HDP'den, söz konusu ittifağı itiraf eder nitelikte açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, CHP ve diğer ittifak üyelerini sert bir dille eleştirerek "Türkiye’nin demokratikleşmesi için büyük bir ittifak kurmuştuk. İstanbul olmak üzere birçok yerde aday göstermedik. Bugün yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı mutlaka alacaklardır” dedi.