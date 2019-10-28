Gündem Ankarada DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı
ANKARA

Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı - Son dakika

Ankara'da DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

  • MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

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Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

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