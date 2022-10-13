Gündem Ankarada DEAŞa yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
ANKARA

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada DEAŞa yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Foto/arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

FİRAR EDEN ZANLI ARANIYOR

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Denetimden kaçmaya çalışan sürücü: Dört kez ehliyet dosyası yaktım
OYNAT 00:42
Denetimden kaçmaya çalışan sürücü: Dört kez ehliyet dosyası yaktım
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasına girmemek için geri manevra yaptığı sırada kıskıvrak yakalanan ehliyetsiz sürücü Ahmet İ.(46)'ye toplam 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerine ceza yazmaması için uzun süre dil döken Ahmet İ. ehliyet alamadığını belirterek 'Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım.' dedi.

Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
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Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu.
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Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
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Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.
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Kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.
Kamyon kasasından 108 kaçak göçmen çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde, kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.


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