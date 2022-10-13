Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Denetimden kaçmaya çalışan sürücü: Dört kez ehliyet dosyası yaktım

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uygulamasına girmemek için geri manevra yaptığı sırada kıskıvrak yakalanan ehliyetsiz sürücü Ahmet İ.(46)'ye toplam 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.



Polis ekiplerine ceza yazmaması için uzun süre dil döken Ahmet İ. ehliyet alamadığını belirterek 'Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. Hiç ehliyet alamadım, 4 defa ehliyet dosyası yaktım.' dedi.

