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ANKARA

Ankara’da düğün dönüşü kaza: İkisi ağır sekiz yaralı var

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da düğün dönüşü kaza: İkisi ağır sekiz yaralı var
Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CNZ 602 plakla araç, Yaşar Y. kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Title
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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