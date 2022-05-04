Ankara’da düğün dönüşü kaza: İkisi ağır sekiz yaralı var

Kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CNZ 602 plakla araç, Yaşar Y. kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu.
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı.
43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta kimi yerlerde hasarlı kazalar da meydana geldi.
Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğu devam ediyor.
Bayram tatili dönüşü erken başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu
Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı.
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Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Buyuransu Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, şahıs veya şahıslar tarafından 33 DUG 48 plakalı otomobil seyir halinde iken yaylım ateşine tutuldu.
Araçta bulunan baba A.D, oğlu M.D, ve kızı S.D ile G.D, N.D isimli 5 kişi ağır şekilde yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan anne ve kızı G.D., N.D., ve bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken hayatını kaybedenler otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bayram ziyaretinden dönen ailenin aracına silahlı saldırı: Üç ölü iki yaralı var
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi'ndeki akrabalarından bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden üçü yaşamını yitirdi.