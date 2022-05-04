Ankara’da düğün dönüşü kaza: İkisi ağır sekiz yaralı var

Kaza akşam saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Borsa Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, düğün dönüşünde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CNZ 602 plakla araç, Yaşar Y. kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaşar Y. ile kızı Yasemin Y. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sıkıştığı araçtan çıkarılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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FOTOĞRAF 7 Kırıkkale'de Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu. Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta kimi yerlerde hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili dönüşü erken başladı: Uzun araç kuyrukları oluştu Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. BiP'te paylaş

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