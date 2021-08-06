Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye otomobille çarpıp kaçtı

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Fransız turistle taksici arasında 'fazla ücret' tartışması

Esenyurt’ta iddiaya göre bir taksici, Fransız turistlerden fazla ücret isteyince tartışma çıktı. Taksicinin üstüne yürüyen ve ’polis çağırın’ diye etraftaki vatandaşlardan yardım isteyen Fransız turist, taksiciyi dakikalarca bekleterek hakkını aramaya çalıştı. Taksici ve Fransız turist arasındaki tartışma ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.