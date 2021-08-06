Gündem Ankarada dur ihtarına uymayan sürücü bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
ANKARA

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiye otomobille çarpıp kaçtı

Ankara'da devriye gezen bekçi, şüphe üzerine durdurmak istediği sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralandı. Kaçan sürücü yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Ankarada dur ihtarına uymayan sürücü bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü saklandığı yerde tespit ederek yakaladı.

Ankara'daki kaza, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, sokakta hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle bekçiye çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA

Tedaviye alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü saklandığı yerde tespit ederek yakaladı. 'Uyuşturucu'dan suç kaydı bulunan sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.

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