Ankara’da eğitime büyük destek: Türkiye’nin geleceğine katkıyı sürdüreceğiz

Ankara’ya yaptırdığı çeşitli hayırlarla anılan, kurucu başkanı olduğu ESYAV aracılığıyla, 35 yılda 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gence burs verilmesine önderlik eden Salih Bezci, memleketi Kızılcahamam’a hayır yatırımlarına devam ediyor. Son olarak Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ayşe Bezci Yerleşke binasını eğitime kazandıran Salih Bezci, törende yaptığı konuşmada son günlerde yaşanan terör olaylarına değinerek, “Çok acı günler yaşıyoruz. Devletimizin darbe üstüne darbe vurduğu terör belası, sinsi alçak hain yönünü bir kez daha gösterdi. Alçakça kurdukları pusularla ne yazık ki kahraman 12 Mehmetçiğimizi kaybettik. Bunlar son çırpınışları… Çok az kaldı. Hepsi silinecek, ülkemizin önü açılacak inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.





Konuşması sırasında hayli duygulu olduğu gözlenen Salih Bezci, rahmetli babasının sürekli Kızılcahamam’ı dile getirdiğini, her şeyden çok memleketine önem verilmesini istediğini anlatarak, şöyle devam etti: “Ben de babamın yolundan gittim, memleketim Kızılcahamam aklımın her zaman bir köşesinde yer aldı. Sizlerin de bildiği gibi oldukça yoksul bir aileden bugünlere geldik. Babam rahmetli Durali Bezci ve annem Ayşe Bezci büyük sıkıntılarla bizlerin eğitim görmesini sağladı. Biz de bu vefakar anne babanın emeklerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık ve Allah’ımıza bin şükür bugünlere geldik. Demetevler'de Durali Bezci Okulu ile başlayan eğitim yatırımlarımız Kızılcahamam ile devam etti. Bugün burada sizlerin huzurunda benim için belki de her şeyden daha önemli ve anlamlı olan bir açılış gerçekleştiriyoruz. Keşke onlar da sağ olsa ve bugünleri görsellerdi.”





GELECEĞİMİZ İÇİN EĞİTİM YATIRIMLARINA ÖNEM VERDİK





Türkiye’nin geleceğini belirleyecek başarılı gençlerin çıkması için eğitim yatırımlarına önem verdiklerine değinen Bezci, “En büyük gurur kaynaklarımdan biri burs verdiğimiz 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gencin şimdi medarı iftiharımız olmaları. Bugün de Ankara Üniversitesi rektörümüz sayın Necdet Ünüvar'ın katkıları ile meslek yüksek okuluna yeni bir bina kazandırıyoruz. Kendilerine özellikle katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli gündeme getirdiği Türkiye yüzyılı hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Çünkü bir derslik açmak bir hapishane kapatmak demektir. Elimizdeki kaynaklar, ülkemizin genç nüfus potansiyeli çok büyük başarılara imza atacağımızın kanıtı. Kızılcahamam ve ülkemiz için elimizden geldiği kadar hayır çalışmalarına devam edeceğiz. İlçemiz kaynakları, doğası, çalışkan insanları ile her şeyin en iyisine layık.” dedi. Açılış sonrası Kızılcahamam’da şehitlerin anısına yapılan ve her şehit için bir künye asılan “Şehitler Ağacı”na Kuzey Irak’ta şehit olan 12 askerin künyeleri dualar eşliğinde çakıldı.











