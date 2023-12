Ankara’da eğitime büyük destek: Türkiye’nin geleceğine katkıyı sürdüreceğiz

Konuşması sırasında hayli duygulu olduğu gözlenen Salih Bezci, rahmetli babasının sürekli Kızılcahamam’ı dile getirdiğini, her şeyden çok memleketine önem verilmesini istediğini anlatarak, şöyle devam etti: “Ben de babamın yolundan gittim, memleketim Kızılcahamam aklımın her zaman bir köşesinde yer aldı. Sizlerin de bildiği gibi oldukça yoksul bir aileden bugünlere geldik. Babam rahmetli Durali Bezci ve annem Ayşe Bezci büyük sıkıntılarla bizlerin eğitim görmesini sağladı. Biz de bu vefakar anne babanın emeklerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık ve Allah’ımıza bin şükür bugünlere geldik. Demetevler'de Durali Bezci Okulu ile başlayan eğitim yatırımlarımız Kızılcahamam ile devam etti. Bugün burada sizlerin huzurunda benim için belki de her şeyden daha önemli ve anlamlı olan bir açılış gerçekleştiriyoruz. Keşke onlar da sağ olsa ve bugünleri görsellerdi.”