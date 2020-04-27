Ankara'da eşi evi terk edince iki çocuğunu silahla rehin alan baba, tutuklandı

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan 'hastaneye gitmekten çekinmeyin' çağrısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Acil olarak hastaneye gitmeniz gerekiyorsa lütfen hastaneye gitmekten çekinmeyin Enfeksiyon kontrol önlemleri çerçevesinde onların hepsine sıkı uyuluyor. Bu bakımdan böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Lütfen, hastanelere gelmesi gerekenler en ufak bir tedirginlik yaşamasınlar" dedi. Kara, "Bu dönemde, 'benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun" açıklamasında bulundu.