Gündem Ankarada esnaftan zorla haraç toplayan 30 kişi yakalandı
ANKARA

Ankara'da esnaftan zorla haraç toplayan 30 kişi yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde, esnaf üzerinde baskı kurarak zorla haraç topladıkları, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladıkları, uyuşturucu ticareti, tefe ve silah ticareti eylemlerini gerçekleştirdiği tespit edilen liderliğini U.T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Ankarada esnaftan zorla haraç toplayan 30 kişi yakalandı
Ele geçirilen silahlar.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde emlakçılık, oto galericilik ve kafe adı altında faaliyet yürütüp, bölgedeki esnafların üzerinde baskı kurarak zorla haraç toplayan bir suç çetesini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Ankara merkezli Düzce ve İstanbul illerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla aralarında örgütün üst düzey yöneticileri U.T. ve N.T.’nin de olduğu 30 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların esnafı korkutarak sindirdiği, zorla haraç topladığı, karşı çıkanların iş yerlerini silahla kurşunlatarak kasten yaralama suçu işlediği, tefe adı altında yüksek faizli para verip ödemeyenlerin evlerini, iş yerlerini ve araçlarını zorla aldıkları tespit edildi.

Toplam 47 adrese düzenlenen operasyonlarda 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 335 adet farklı çaplarda fişek, 80 adet dolu av tüfeği fişeği, tabanca imalatında kullanılan çok sayıda silah parçası, uyuşturucu maddeler, mağdur vatandaşlara ait çok sayıda çek ve senet ile şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ankara'da PKK operasyonu: 21 gözaltı
GÜNDEM
Ankara'da PKK operasyonu: 21 gözaltı
Abone Ol Google News
Esenyurtta mavi su kabusu

Esenyurt'ta mavi su kabusu

Rögarlardan fışkırdı, vatandaşları tedirgin etti.
Haliçte köpek balığı

Haliç'te köpek balığı

​İki metrelik köpek balığı misinayı koparıp kaçtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar.
İlk kazma <br>26 Haziran'da

İlk kazma
26 Haziran'da

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili önemli gelişme.

​Doğal gazda 2022 ve sonrası için heyecanlandıran açıklama

​Yüzlerce biçerdöver aynı anda araziye girdi

​Milyonlarca kişinin borçları yapılandırılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.