Ankara'da feci kaza: 15 yaşındaki gence otomobillerden biri çarptı, diğeri de üzerinden geçti

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C.'ye, Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C., aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç.'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

BİR HAFTA İÇİNDE AYNI BULVAR'DA 2'NCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti. Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

REKLAM

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

GÜNDEM Taksim'de korku dolu anlar: Oyuncu Ayten Soykök aracıyla yayaların arasına daldı

GÜNDEM Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi