Gündem Ankarada feci kaza 15 yaşındaki gence otomobillerden biri çarptı, diğeri de üzerinden geçti
ANKARA

Ankara'da feci kaza: 15 yaşındaki gence otomobillerden biri çarptı, diğeri de üzerinden geçti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla savrulup yola düşen, başka bir otomobilin de üzerinden geçtiği T.C. (15), yaşamını yitirdi. Aynı bulvarda bir haftada 2'nci kez ölümlü kaza meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada feci kaza: 15 yaşındaki gence otomobillerden biri çarptı, diğeri de üzerinden geçti
Ankara'da otomobillerden birinin çarpıp, diğerinin de üzerinden geçtiği çocuk öldü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu T.C.'ye, Ö.F.Ş. yönetimindeki 06 BU 1749 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup yola düşen T.C., aynı güzergahta seyir halinde olan S.A.Ç.'nin kullandığı 07 ARV 777 plakalı otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan T.C., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

BİR HAFTA İÇİNDE AYNI BULVAR'DA 2'NCİ ÖLÜMLÜ KAZA

Geçen günlerde, Turan Güneş Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli albay ve avukat Haydar Ulusoy da yaşamını yitirmişti. Vatandaşlar, çok işlek olan Turan Güneş Bulvarı üzerine yaya geçitleri yerine yaya üst geçitleri yapılmasını istediklerini belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

DHA

Taksim'de korku dolu anlar: Oyuncu Ayten Soykök aracıyla yayaların arasına daldı
GÜNDEM
Taksim'de korku dolu anlar: Oyuncu Ayten Soykök aracıyla yayaların arasına daldı

Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi
GÜNDEM
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi

Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası
GÜNDEM
Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası
Şok gerçek ortaya çıktı

Şok gerçek ortaya çıktı

​Eşi 'Kendisini vurdu' dedi: İntihar süsünü polis çözdü.
Futbol böyle nasıl gelişsin!

Futbol böyle nasıl gelişsin!

Amatördeki maçta çıkan olaylar futbolseverleri isyan ettirdi.
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün

​Bakan Bilgin'den EYT düzenlemesinde ay sonu vurgusu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.