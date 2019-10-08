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Ankara'da FETÖ soruşturması: İdari yargı sınavlarında usulsüzlük yapan 29 kişiye gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013'te yapılan idari yargı sınavları sorularının, önceden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca organize şekilde alınarak sınava hazırlık amacıyla oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerindeki diğer örgüt üyelerine verildiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

21 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI

  • Bu doğrultuda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 21 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'ye üye olmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan zanlıların, eski hakim, hakim adayı ve avukat oldukları öğrenildi.

  • 11 İLDE FETÖ OPERASYONU
  • İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü ve görevdeki 5 polis memuru ile 2 avukat, 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında 2013'teki idari yargı sınavlarında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ilde FETÖ operasyonu: 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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11 ilde FETÖ operasyonu: 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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