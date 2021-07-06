Ankara'da FETÖ'nün yargı teşkilatına operasyon: 66 kişi için gözaltı kararı Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtilirken, örgütün yargı teşkilatı içinde görev aldıkları ifade edildi.

Haber Merkezi 06 Temmuz 2021, 09:36 Son Güncelleme: 06 Temmuz 2021, 10:00 DHA