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POLİTİKA ANKARA

Ankara'da FETÖ'nün yargı teşkilatına operasyon: 66 kişi için gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yargı teşkilatı mahrem imamı olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonel hat kullandığı tespit edilen şüphelilerin farklı meslek gruplarından olduğu belirtilirken, örgütün yargı teşkilatı içinde görev aldıkları ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Ankarada FETÖnün yargı teşkilatına operasyon: 66 kişi için gözaltı kararı
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Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü hiyerarşisinde yargı teşkilatı mahrem sorumlu olarak görev alan ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında 06.07.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

  • Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

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