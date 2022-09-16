Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kapsamında, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kapsamında, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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