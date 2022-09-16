Gündem Ankarada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
ANKARA

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankarada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
Arşiv.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kapsamında, 11 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı
GÜNDEM
FETÖ'ye hem af hem tazminat: CHP lideri Kılıçdaroğlu hızını alamadı

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
GÜNDEM
FETÖ'nün güncel yapılanmasına yakın takip
Dünya bu buluşu konuşuyor

Dünya bu buluşu konuşuyor

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.
Hafta sonuna dikkat

Hafta sonuna dikkat

​Meteoroloji il il uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor.
Avrupada bu kış çetin geçecek

​Doğalgaz Ocak ayında tamamen tükenecek

​Son bir yılın en düşük seviyesine indi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya tepkisi.

​Avrupa rotayı Çin'den Türkiye'ye çevirdi.
Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde kritik görüşme gerçekleşti.

​İYİ Parti'den kelime oyunu.

​KHK'lılara af ve işe iade sözü veren Kılıçdaroğlu vaadini bir adım daha ileri taşıdı.

​Erdoğan özel konuk olarak katılıyor.

​Demirci, betoncu ve mobilyacı kolları sıvadı.

​Paşinyan, istifasını isteyen muhaliflere ve Ermeni diasporasına meydan okudu.

​Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.