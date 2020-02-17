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Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaralayıp intihar girişiminde bulundu

Ankara Etimesgut'ta bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, zanlının ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut’taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Olayın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olayın yaşandığı okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ankara'da bir okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali G. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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  • Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürünün hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

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Bakanlık soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Etimesgut’taki okul müdürünün vurulması olayına ilişkin idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

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