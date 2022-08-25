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ANKARA

Ankara'da hafif ticari araç durağa çarptı: Yaralılar var

Ankara'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen üç kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada hafif ticari araç durağa çarptı: Yaralılar var
Hafif ticari araç durağa daldı.

Başkentte sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı.

Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.

Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada
FOTOĞRAF 12
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Esenyurt’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur sele dönüştü. Pınar Mahallesi’nde dereye dönen yokuşta, 1'i çocuk 2 kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken, akıntıya kapıldı.
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Akıntıya kapılan çocuk bir süre sürüklendikten sonra park halindeki otomobile tutundu.
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Bir binanın altında bekleyen kişi ise çocuğu koşarak yakaladı.
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Yine aynı yerde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın da sel sularına kapıldı.
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Yere düşen kadın, arabaya tutununca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
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Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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Görüntülerde, üç kişi yolun karşısına geçmeye çalışırken çocuk sel sularına kapılıyor.
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Güçlükle araba tamponuna tutunan çocuk, kurtarılıyor.
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Bir diğer görüntüde de kadın sel sularına kapılıyor. Kadın, vatandaşlar tarafından yol kenarına çekilerek kurtarılıyor.
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Yine Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.
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Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü. Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.
Esenyurt'ta selde can pazarı kamerada
Esenyurt'ta dereye dönen yokuşta yolun karşısında geçmeye çalışan biri çocuk iki kişi akıntıya kapıldı. Sel sularında sürüklenen çocuk park halindeki otomobile tutunurken, çevredeki bir kişi çocuğu koşarak yakaladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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