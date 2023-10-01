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Ankara'da hain saldırı: Teröristlerin araçla gelişi ve patlama anı kamerada

Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerin saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde teröristlerin araçla gelişi, saldırı anı ile bombayı patlatma anı yer aldı.

12:18 . 1/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önüne hafif ticareti araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu.



Teröristlerden biri kendisini patlatırken uzun namlulu silahla ateş açan diğer terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önünde yaşanan bombalı saldırı girişimi öncesi teröristler, kullandıkları gri renkli ticari araçla olaydan saniyeler önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Teröristlerin araçla gelişi ve saldırı anı kamerada

Teröristler saldırıyı 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştirdi. Araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına gelen teröristlerden birisi araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi. Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Terörist, nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi.



Patlamanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Ayrıca canlı bombanın kendini patlattıktan sonra diğer teröristin polislerle çatıştığı anlara ait sesler, cep telefonu görüntülerine yansıdı.



Bölgeden gelen görüntülerde, saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısında büyük bir hasar meydana geldiği görülüyor.



Ayrıca teröristlerin hain saldırıda kullandığı roketatar da otomobilin yanında bulundu.

Teröristin üzerindeki bomba imha edildi

Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi.

Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı.

Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı.

Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.




Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki
Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.


#Ankara
#Kızılay
#İçişleri Bakanlığı
#Terör Saldırısı
#Bomba
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