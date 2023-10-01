Ankara'da hain saldırı: Teröristlerin araçla gelişi ve patlama anı kamerada

Patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önüne hafif ticareti araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu.
Teröristlerden biri kendisini patlatırken uzun namlulu silahla ateş açan diğer terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Çankaya ilçesinde bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binasının önünde yaşanan bombalı saldırı girişimi öncesi teröristler, kullandıkları gri renkli ticari araçla olaydan saniyeler önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Teröristlerin araçla gelişi ve saldırı anı kamerada
Teröristler saldırıyı 38 TP 962 plakalı hafif ticari araçla gerçekleştirdi. Araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına gelen teröristlerden birisi araçtan inip uzun namlulu silahla nöbetçi polislere ateş ederek nizamiyeye doğru ilerledi. Polislerin karşılık verdiği terörist, nizamiye girişinde üzerindeki bombayı patlattı. Bu sırada sürücü koltuğunda oturan terörist de uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Terörist, nizamiyede görevli polisler tarafından etkisiz hale getirildi.
Patlamanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan vatandaşların kaçıştığı görüldü.
Ayrıca canlı bombanın kendini patlattıktan sonra diğer teröristin polislerle çatıştığı anlara ait sesler, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Bölgeden gelen görüntülerde, saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısında büyük bir hasar meydana geldiği görülüyor.
Teröristin üzerindeki bomba imha edildi
Polisler tarafından etkisiz hale getirilen diğer teröristin üzerinde de bomba tespit edildi.
Bombayı patlatamadan etkisiz hale getirilen teröristin çevresinde emniyet tedbiri alındı.
Ardından bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.
Teröristin üzerindeki bomba kontrollü şekilde çıkarıldı.
Bomba, çevre emniyetinin alınması ardından bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.