Ankara'da hain terör saldırısı: Patlama anı kamerada

Patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önüne hafif ticareti araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu.
Teröristlerden biri kendisini patlatırken uzun namlulu silahla ateş açan diğer terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Patlamanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan vatandaşların kaçıştığı görüldü.
Ayrıca canlı bombanın kendini patlattıktan sonra diğer teröristin polislerle çatıştığı anlara ait sesler, cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Bölgeden gelen görüntülerde, saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısında büyük bir hasar meydana geldiği görülüyor.