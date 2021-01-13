Gündem Ankarada lapa lapa kar yağıyor
ANKARA

Ankara'da hava durumu: 13 Ocak lapa lapa kar yağışı başladı

Ankara’da lapa lapa kar yağıyor

Bugün en yüksek sıcaklığın 5 derece olacağı belirtilen Ankara'da kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte Ankara, beyaz örtüyle kaplandı. Peki, kar yağışı devam edecek mi? İşte Ankara hava durumu ile ilgili önemli bilgiler...

Haber Merkezi AA
Ankara'da kar yağışı başladı.
Ankara'da kar yağışı başladı.

Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle birçok ilde kar yağışı görülmemişti.

Birçok il gibi kuraklıkla karşı karşıya olan Ankara, güne beyaz örtüyle başladı.

İHA
Başkent yağan karla beyaza büründü.

Başkent'in ilk olarak yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

KAR YAĞIŞI BAŞLADI

  • Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının giderek azaldığı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

İHA
Ankara’da yılın ilk kar yağışında şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü.

ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli fırtına (50-80 km/sa) yüksek kesimlerde zaman zaman kuvvetli fırtına (90-100 km/sa ) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Ankara’da sabah saatlerinden itibaren önce kuvvetli sağanak yağmurla başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batı Karadeniz çevrelerinde güneyli kuvvetli rüzgarlarla birlikte yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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