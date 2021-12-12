Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı

Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi.

Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu.

Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen ve trafiği aksatan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yine aynı eylem kapsamında Kızılay'da eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açan kişiler de gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA



Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen söz konusu etkinliğe; İzmir'den katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir.

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Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Etkinliğe İstanbul'dan katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yine, önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'VALİLİK YASAKLAMA GETİRDİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'da izinsiz eylem yapmak isteyenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ünal, olaya ilişkin emniyet ve savcılıktan bilgi istediklerini belirterek, şunları söyledi:

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"Meclisle bu bilgiyi paylaşmak istiyorum: Şimdi, 'Barınamıyoruz Hareketi' 12 Aralık 2021 günü sosyal medyada toplantı çağrısı yapmış, valilikte bununla ilgili yasaklama kararı getirmiş. Bu valiliğin yetkisinde midir? Evet, yetkisindedir. Hukuk dışı bir yol mu burada güdülmüştür? Hayır, güdülmemiştir. Buna rağmen etkinliğe İzmir'den katılanların bulunduğu araç Eskişehir yolu uygulama noktasında durdurulmuş ve şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiş ve yasaklama kendilerine hatırlatılmış. Ancak İzmir istikametine doğru dönüş yoluna geçtiği esnada, araçta bulunan şahısların araç şoförünü darbetmesi ve araçtan inerek yolu trafiğe kapatmaları neticesinde savcı talimatıyla toplam 12 şahsa yakalama işlemi yapılmıştır. Şimdi, burada eğer hukuk devletinden bahsediyorsak ve hukukun önünde herkesin eşit olduğunu söylüyorsak, burada savcının kararını uygulayan kolluğa dönük herhalde bir suçlama getirmemiz söz konusu olamaz."

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Ünal, herkesin yargı sürecine saygılı olmasını istedi.

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