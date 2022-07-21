Gündem Ankarada kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı
ANKARA

Ankara'da kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı

Ankara'da N.K. (38) adlı kadın, seyir halindeki minibüsün açık kapısından yola düşerek yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada kapısı açık ilerleyen minibüsten düşen kadın yaralandı
Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesinde sabah işe gitmek için evden çıkan N.K., evinin yakınındaki caddede, Mustafa T.'nin kullandığı 06 J 2030 plakalı minibüse bindi.

N.K., TBMM Caddesi’nde kapısı açık ilerleyen minibüsten düştü. Yaralanan N.K.'nin yardımına minibüsü durduran Mustafa T. ve yolcular ile çevredekiler koştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı N.K., Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Sürücü Mustafa T., polis tarafından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.


'MİNİBÜSÜN KAPISI AÇIKTI'

Görgü tanığı site güvenlik görevlisi, minibüsün kapısı açık şekilde hareket halindeyken kazanın meydana geldiğini söyleyerek, "O sırada kadının sırt üstü yola düştüğünü gördüm. Ben de panikle çığlık atarak hemen kadının yanına koştum. O sırada minibüs sürücüsü de aracı yol kenarına çekip kadının yanına geldi.

Kadının kafası kanıyordu ve bilinci yerindeydi. O sırada 'işe geç kaldım' diyerek kalkmak istedi. Biz izin vermedik. Daha sonra ben biraz minibüs sürücüsü ile tartıştım. 'Neden kapın açık ilerliyorsun' dedim. Sürücü de 'Hemen ileriden yeni yolcu aldım, ondan kapı açıktı' dedi" ifadelerini kullandı.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.K.'nin kapısı açık ilerleyen minibüsten sırt üstü yola düştüğü ve vatandaşların hemen kadının yardımına koştuğu görüldü.
10 bin dolar değerinde

10 bin dolar değerinde

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.
Ödeme süresi değişti

Ödeme süresi değişti

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.
CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

İlçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

​Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bomba gibi bir proje daha...

​Likya'nın dünyaya açılan kapısı: Herkes görmek için akın ediyor.

'Bugüne kadar hiç görülmemiş bir bolluk olacak.'

​Bakanlık harekete geçti: Ağustos ayında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.