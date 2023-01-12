Gündem Ankarada kauçuk fabrikasında yangın İki işçi yaralandı
ANKARA

Ankara'da kauçuk fabrikasında yangın: İki işçi yaralandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iki saatte söndürüldü. İki kişinin yaralandığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ankarada kauçuk fabrikasında yangın: İki işçi yaralandı
​Ankara'da kauçuk fabrikasında yangın.

Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesindeki Keresteciler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında saat 22.00 sırlarında yangın çıktı. Kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüdü.


Alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışan 2 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikadaki malzemelerin yanıcı özelliğinden dolayı alevler fabrikayı tamamen sardı.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Oğuz, ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü belirterek, hafif şekilde yanıklar nedeniyle 2 işçinin tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarını iyi olduğunu söyledi.
Zirvede Fenerbahçe var

Zirvede Fenerbahçe var

TFF, kulüplerin harcama limitlerini resmi sitesinden açıkladı.
Küçük kız sahilde buldu

Küçük kız sahilde buldu

​'Hayatta bir kez bulunabilecek türden bir keşif.'
Naci Görürden endişelendiren açıklama: Marmarada 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelecek

​'Bu daha fragman siz gala gecesine gelin demişti: Cezası belli oldu.

​Kriz derinleşiyor: Dünya genelinde rekor seviyeye ulaştı.

​'Her şey kırılma noktasında ve daha fazla yağmur geliyor.'

​Milli Muharip Uçak için dikkat çeken açıklama: Geri sayım başladı.

​Sezon başında yaşanan olay takımı bugünlere taşıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.