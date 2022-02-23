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ANKARA

Ankara'da kendisine raporsuz ilaç yazmayan doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar’ı, kendisine 'raporsuz ilaç yazmadığı' için darbeden şüpheli Feray Y., 'görevi başındaki doktoru kasten yaralama' suçuyla tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada kendisine raporsuz ilaç yazmayan doktoru darbeden zanlı tutuklandı
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Feray Y. isimli kadın hasta, tedavi olmak için gittiği hastanede görevli Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'den farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı.

Bunun üzerine zanlı ve doktor arasında tartışma çıktı. Zanlı, doktorun kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darbetmeye başladı.

Doktorun imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Doktoru darbeden şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince ‘görevi başındaki doktoru kasten yaralama’ suçuyla tutuklandı.

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