Ankara'da kendisine raporsuz ilaç yazmayan doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Feray Y. isimli kadın hasta, tedavi olmak için gittiği hastanede görevli Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'den farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı.

Bunun üzerine zanlı ve doktor arasında tartışma çıktı. Zanlı, doktorun kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darbetmeye başladı.

Doktorun imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Doktoru darbeden şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12’nci maddesi gereğince ‘görevi başındaki doktoru kasten yaralama’ suçuyla tutuklandı.

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