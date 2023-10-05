Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, bir işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.