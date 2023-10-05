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Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür madeninde meydana gelen göçük nedeniyle 15 maden işçisi yaralandı. Beypazarı Kaymakamı Yılmaz, yaralı madencilerin hayati tehlikelerinin olmadığını bildirdi. Ankara Valiliği, maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı göçüğün meydana geldiğini açıkladı.

Seren Som
12:34 . 5/10/2023 Thursday
DHA
Yaralıların yakınları hastane önünde bekledi.

Yaralıların yakınları hastane önünde bekledi.

İlçeye bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

'Hayati tehlikeleri yok'

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı. Madencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Yılmaz,
"İlk incelemelerde hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Galeri içerisindeki hava basıncından işçilerimizin savrulmasından dolayı yaralanmalar oldu. İç kanama, kırık bu tür risklere karşı gözlem altındalar"
dedi.

Üç işçi hastanede gözlem altında

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" denildi.


Yaralıların yakınlarının hastane önündeki bekleyişi sürüyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti.

Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.







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