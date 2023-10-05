Ankara'da kömür madeninde göçük: 15 işçi yaralandı

Yaralıların yakınları hastane önünde bekledi.
İlçeye bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kömür madeninde saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden ocağında çalışan 15 işçi, göçük nedeniyle yaralandı. Madenden çıkarılan yaralı işçiler, ambulanslarla Beypazarı ve Ankara'daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
'Hayati tehlikeleri yok'
Üç işçi hastanede gözlem altında
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan ‘K’ kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır" denildi.
Yaralıların yakınlarının hastane önündeki bekleyişi sürüyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti.