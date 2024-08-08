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Ankara'da kritik temas: Katar Emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Türkiye'nin Körfez'deki stratejik ortağı Katar'ın lideriyle devam edecek. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde bir numaralı gündem maddesi Orta Doğu'da artan gerilim ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik alçak saldırı ve katliamları olacak.

Seren Som
13:56 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:49 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile bir araya geldi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor.


Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'da yükselen tansiyon olacak.

Terör devleti İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.



Gazze Kasabı Netanyahu ve hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.

Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

  • Geçen yıl 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.

İsmail Haniye’yi on binler uğurladı: Türkiye ve İslam dünyası Doha’ya akın etti

Katil İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar'da tören düzenlendi. Şehit İsmail Haniye için tüm camilerde sela verildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti. Hamas mücahidi Haniye, Doha’da cenaze namazının ardından Luseyl kentinde defnedilecek. Doha'daki törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve çok sayıda heyet katıldı. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, İmam Muhammed Abdul Wahhab Camisinden naklen bildirdi.


#Ankara
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani
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