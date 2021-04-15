Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Ankarada lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye 402 bin lira ceza kesildi
ANKARA

Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye 402 bin lira ceza kesildi

Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye 402 bin lira ceza kesildi

Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan kamyonet sürücüsüne 402 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Ankarada lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye 402 bin lira ceza kesildi
Yağlar atık yağlar geri dönüşüm tesisine gönderildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin şüphelendiği K.Ü. yönetimindeki kamyonet, Yenimahalle Dempa Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Aracın kasasında, sürücünün 2 bin 200 litre lisanssız atık yağ taşıdığı tespit edildi. Şüpheli K.Ü'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği lisansı olmadan atık yağ toplamak ve taşıma işleminden 402 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Atık yağ, geri dönüşüm tesisine teslim edildi.

Polatlı'da 26 ton fermente gübre deşarj eden şüpheliye 90 bin lira ceza

Polatlı'nın Tatlıkuyu Mahallesi'nde ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından yapılan operasyonda, O.V. yönetimindeki tankerin biyogaz tesisinden çıkan fermantasyona uğramış 26 ton fermente gübrenin tarım arazisine deşarj edildiği belirlendi.

Şüpheli ve ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği tehlikesiz atıkların toprağa deşarj edilmesi işleminden dolayı 90 bin lira idari para cezası verildi.

İstanbul'da merdiven altı parfüm operasyonu: 21 bin 439 şişe ele geçirildi
GÜNDEM
İstanbul'da merdiven altı parfüm operasyonu: 21 bin 439 şişe ele geçirildi

Avcılar'da korku dolu anlar: Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü operatör ağır yaralandı
GÜNDEM
Avcılar'da korku dolu anlar: Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü operatör ağır yaralandı

Bursa’da hırsız sanılan esnaf ile elemanına sokak ortasında dayak
GÜNDEM
Bursa’da hırsız sanılan esnaf ile elemanına sokak ortasında dayak
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
İftarda bir araya geldiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.