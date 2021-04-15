Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye 402 bin lira ceza kesildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin şüphelendiği K.Ü. yönetimindeki kamyonet, Yenimahalle Dempa Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Aracın kasasında, sürücünün 2 bin 200 litre lisanssız atık yağ taşıdığı tespit edildi. Şüpheli K.Ü'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği lisansı olmadan atık yağ toplamak ve taşıma işleminden 402 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Atık yağ, geri dönüşüm tesisine teslim edildi.

Polatlı'da 26 ton fermente gübre deşarj eden şüpheliye 90 bin lira ceza

Polatlı'nın Tatlıkuyu Mahallesi'nde ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından yapılan operasyonda, O.V. yönetimindeki tankerin biyogaz tesisinden çıkan fermantasyona uğramış 26 ton fermente gübrenin tarım arazisine deşarj edildiği belirlendi.

REKLAM

Şüpheli ve ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği tehlikesiz atıkların toprağa deşarj edilmesi işleminden dolayı 90 bin lira idari para cezası verildi.

GÜNDEM İstanbul'da merdiven altı parfüm operasyonu: 21 bin 439 şişe ele geçirildi

GÜNDEM Avcılar'da korku dolu anlar: Yıkımda kepçenin üzerine beton blok düştü operatör ağır yaralandı