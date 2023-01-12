Ankara’da minibüs otomobile çarptı: 21 yaralı

HDP'ye tam destek veren Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözleri ortaya çıktı

Terör örgütleri ile ilişkisinden dolayı hakkında kapatma davası açılan HDP'ye tam destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce AK Parti'nin kapatma davasında kullandığı sözler ortaya çıktı. AK Parti'nin kapatma davası hakkında, 'Bizim yasalarımız Cumhuriyet savcısına bir görev vermiş. Diyor ki, 'Bir siyasal parti devletin temel nizamını, kurallarına karşı eylemleri olur ve bunlarda o parti açısından odak noktası haline dönüşürse o zaman sen Anayasa Mahkemesi'ne dava açacaksın' bu kadar net' sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, HDP hakkında yürütülen dava için, 'Kararı kabul etmiyoruz' dedi.