Ankara'da müzik grubu üyesine yumruklu saldırı: Sağlık durumu iyiye gidiyor

Rock müzik grubu Pizz, 14 Aralık'ta Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından sahneden inen grubun davulcusu Mehmet Dudarık'a kalabalık arasında bulunan B.K.K. ayağına bastığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarıya çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarıya çıkan B.K.K.'nın yumruklu saldırısına uğradı.

Mehmet Dudarık

Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, arkadaşları tarafından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan B.K.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan Dudarık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Piiz grubunun gitaristi Doğa Usta, Dudarık'ın halen yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Biraz önce yanına girebildim. Bilinci açık yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. Hafta sonu olduğu için henüz doktorlarından tam bilgi almış değiliz. Ama arkadaşımızın şu anda bilinci açık ve konuşabiliyor. Bunalmış biraz. Her şeyin tam olarak farkında da değil. Biraz uykulu gibi bir hali var. Çok fazla da konuşturmadılar. Hastaneden ne zaman çıkacağına dair bir bilgimiz yok maalesef, biz de doktorlarından haber bekliyoruz" dedi.

Mehmet Dudarık'ı ağır yaralayan saldırgan B.K.K.,

Usta, saldırganın tutuklanmasıyla ilgili de, "Umuyoruz adalet yerini bulur. Bir sürü açıdan düşünüyoruz. Olayı da her yerde gördükçe daha bir canımız sıkılıyor. Bu konu özelinde söylemiyorum ama şiddet her yerde. Bunun sanatla alakası yok; doktora da şiddet var, kadına da şiddet var, herkese şiddet var ve bunlar için bir an önce çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 Soğukpınar köyünde yaşayan ve eşini 28 yıl önce kaybeden Kul, gelin geldiği evde, küçük yaşlarda ateşli hastalık sonucu engelli kalan 29 yaşındaki oğlu Kerim, kayınvalidesi Zülfiye ve yıllardır yatalak olan kayınpederi Musa Kul ile 44 yılını geçirdi. Depremde hasar gören evleri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince acil yıkım kararı verildiğini öğrenen Kul, üzüntü yaşadı. Kul, yıllardır acı tatlı birçok anı biriktirdiği evin yıkılmasını, gözyaşlarıyla izledi.Devletin yardım elini uzattığı Kula, AFAD tarafından evinin yakınlarına kurulan 2 konteyner tahsis edildi. Devlet desteğinin yanı sıra yardımseverlerin de ziyaret ederek moral verdiği ve bazı ihtiyaçlarını karşıladığı Kulun üzüntüsü bir nebze olsun dindi.Kul, devlet tarafından yapılan yeni evlerine yerleşecekleri günü bekliyor. Sezgin Kul, AA muhabirine, 44 yıl önce gelin geldiği evin yıkılmasına üzüldüğünü söyledi. Evlerinde, 12 Kasım 1999 Düzce depreminde de hasar oluştuğunu, o dönem güçlendirme yapıldığını anlatan Kul, O zaman kirişlerde bir şey yoktu. Duvarları yıkılmıştı, onları da tamir ettik. Bu depremde iyice hasar gördü. Kıyamadım yıkılmasına, Tamir ederim yine. dedim ama kirişleri hasar görünce baktım tamir olacak gibi değil. Anladık gideceğini, sonra yetkililer geldi, Burada durulmaz. dediler. ifadelerini kullandı. Mecburen evden çıktıklarını anlatan Kul, evi yıkılırken gözyaşını tutamadığını belirtti.Kul, Devletimiz bize hemen yardım etti. Sağ olsunlar konteynerleri verdiler. Bizi hemen yerleştirdiler. Çok şükür şimdi iyiyiz, rahatız. Devletimiz çok yardım etti, Allah razı olsun. diye konuştu. Sezgin Kulun durumunu öğrenerek, kendisini ziyaret eden yardımsever vatandaşlardan Asım İnce, gönüllü arkadaşlarıyla ailenin bazı ihtiyaçlarını karşıladı.İnce, aileyle aralarında bir bağ oluştuğunu belirterek, onlara moral vermeye ve ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını belirtti.Devletin ilk andan itibaren ailenin yanında olduğunu anlatan İnce, Biz sadece ilk etapta bazı ihtiyaçlarını karşıladık. Sağ olsun devletimiz her türlü ihtiyaçlarını karşılamış. dedi. Depremde evi yıkılmıştı: Sezgin teyzenin gözyaşını devlet ve yardımseverler dindirdi Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan ve 44 yıllık evinin, hasarlı olması nedeniyle yetkililerce yıkılmasını gözyaşlarıyla izleyen 59 yaşındaki Sezgin Kul'un yüzü, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle güldü.

FOTOĞRAF 15 Coğrafyasının yüzde 60’ını dağların oluşturduğu Gümüşhane’de son yıllarda yapılan baraj ve göletler hem enerji hem de tarımsal sulamanın yanında denizi olmayan coğrafyadan balık ihraç edilmesini de sağlıyor. Kentin en eski barajlarından birisi olan Torul Barajı’nda ise yıllardan beri balık üreticiliği yapılıyor. Burada belirli bir grama kadar beslenen balıklar daha sonra denizdeki tesislere götürülüp büyütüldükten sonra Türk somonu olarak ihraç ediliyor. Torul Baraj Gölü üzerinde 14 kafes alabalık yetiştiricilik tesisi bulunurken, barajda yıllık 2 bin 110 ton alabalık üretilebiliyor. Baraj gölünde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen çevre koşulları ve hastalıklara dayanıklılığı ile verimli bir tür olan ’Gökkuşağı Alabalığı’ üretilirken, 2021 yılı içerisinde firmalar tarafından 955 ton balık üretildi. 2022 yılında bu rakamın bin 200 tona ulaşması bekleniyor. Torul Barajı’nın en önemli özelliğinin akarsu girdisi ve hızının fazla olması nedeniyle su sıcaklığının yaz aylarında 22 derecenin üzerine çıkmaması, kış aylarında da 6 derecenin altına düşmemesi olarak gösteriliyor. Baraj gölünün üzerinde uzun yıllardan beri kafes alabalık yetiştiriciliği yapan firma yetkilisi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Sezgin Aydın, burada belirli bir seviyeye getirilip Karadeniz’deki deniz tesislerinde 2-3 kilograma getirildiğini söyledi. Yıllık ortalama 3 bin ton Türk somonu ihraç ettiklerini ifade eden Aydın, “Türk somonunu önemli yapan Omega-6 açısından zengin olmasıdır. Bu nedenle daha fazla tercih ediliyor. Bu yüzden de yurtdışından talep olarak ön plana çıkıyor” dedi. Torul Baraj Gölü’nde yılın 12 ayı balıkçılık yaptıklarını kaydeden Aydın, “Burada yılın 12 ayı balıkçılık yapıyoruz. Torul Barajı’nın önemli özelliklerinden birisi akarsu girdisi ve hızının fazla olması ve bundan dolayı 22 derecenin üzerine çıkmaması ve kışın da 6 derecenin altına düşmemesidir. Baraj gölüne 2 gram olarak gelen yavru balıklar 1 kilograma kadar çıkarılıp belli bir boyuta geldikten sonra Karadeniz’de deniz tesislerimize götürülüyor. Burada da yurtdışı taleplerine göre 2-3 kilogramın üzerine çıkarıldıktan sonra özellikle Japonya, Çin, Vietnam ve Rusya’ya ihraç ediliyor” diye konuştu. Aydın, mevsimsel değişikliğe bağlı olarak bu durumun da değiştiğini belirterek 2022 yılında ihracatlarının 3 bin ton civarında olduğunu ve bunu da doğrudan fabrikalar aracılığıyla yaptıklarını sözlerine ekledi. Dağların arasından binlerce ton çıkardılar: Herkes satın almak için Türkiye'deki bu şehre geliyor Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı üzerine enerji üretmek için kurulan Torul Baraj Gölü'nde üretilen Türk somonu dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. BiP'te paylaş

