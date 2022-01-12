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ANKARA

Polis aracını çalıp bir polisi levyeyle yaraladı

Ankara’da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı. GPS’den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.

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Haber Merkezi İHA
Ankarada olaylı gece: Polis aracını çalıp bir polisi levyeyle yaraladı
Polis aracı bulundu, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi.

Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerine levye ile saldırdı

Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi’nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırı sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı.

Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi’ne doğru gittiğini belirledi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi.

Polis aracını çalıp kaçan şüpheli aranıyor.
Polis aracını çalıp kaçan şüpheli aranıyor.

Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor.

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