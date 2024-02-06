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Ankara'da otomobil köprüden demir yoluna düştü: Ölü ve yaralılar var

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil köprü bariyerine çarparak demir yoluna düştü. Kazada araçta bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.

13:15 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 13:17 - 6/02/2024 Salı
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ankara'da köprü bariyerine çarpıp, demir yoluna düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti; 2 kişi ağır yaralandı.


Bir ölü iki yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Elmadağ yönüne giden 44 EB 556 plakalı otomobil, Mamak Köprüsü üzerinde kontrolden çıkıp, bariyere çarptı. Bariyerin üzerinde 50 metre sürüklenen otomobil, köprünün altındaki demir yoluna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki P.G.'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.


Ağır yaralanan B.K. (26) ve M.S.C. (22) ise ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle demir yolunda meydana gelen hasarın onarımı için TCDD ekiplerince çalışma başlatıldı.


Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı: Yakınlarını Bakan Göktaş teselli etti
Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı: Yakınlarını Bakan Göktaş teselli etti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilotların cenazeleri, dün akşam Ankara'ya getirildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen (33) ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'in (54) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı.

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