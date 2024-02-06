Ankara'da otomobil köprüden demir yoluna düştü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait polis helikopteri kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterdeki Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk şehit oldu. Şehit pilotların cenazeleri, dün akşam Ankara'ya getirildi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen (33) ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'in (54) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün eşi Mehtap, kızları Ülkü Nehir (17) ve Elif Naz Öztürk (11) de ayakta durmakta zorlanırken aileyi, yakınları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teselli etmeye çalıştı.