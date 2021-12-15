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ANKARA

Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde özel bir hastanenin depo bölümünden çıkan yangın nedeniyle 17 hasta tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ankarada özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.

Yangın saat 20.20 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi’ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin uzun süren çalışması sonucunda depo bölümünde çıkan yangın kontrol altına alınırken, hastanede tedavi gören 17 hasta ise tahliye edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi. Yangının depo bölümünde bulunan elektrik aksanından çıktığı öğrenildi.

Çekmeköy’de mahalleliyi sokağa döken yangın
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Yangın, saat 04:45 sıralarında Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde Petek sokakta meydana geldi.
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Yangın 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan patlama sonrası çıktı. Vatandaşlar patlama sesinin ardından sokağa döküldü.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan çatıdaki alevler kontrol altına alındı. Polis ekipleri binada çıkan patlama ile ilgili inceleme başlattı.
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Yangının çıktığı sokakta oturan Turan Keser, “Ben sesleri duyarak uyandım ambulans gelecek diye bağırıyorlardı. Bir hanımefendi ve bir kaç beyfendi vardı. O esnada yan binada oturanlar dışarı çıkıyorlardı bende birisi hastalandı sandım. Dışarı çıkıp baktığımda çatı komple yanıyordu. Yangın giderek de çoğalmaya başladı daha sonra ambulansa ve itfaiyeye haber verildi. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Patlama oldu fakat neden kaynaklandığı belli değil evlerin camları duruyor. Herhangi bir tahribat vermedi ne patladıysa içeride patladı ne olduğunu biz bilmiyoruz.” dedi.
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Çekmeköy’de mahalleliyi sokağa döken yangın
Çekmeköy'de apartmanın çatı katı dairesinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alevler bütün çatıyı sardı. Patlama sesiyle uyanan vatandaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
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Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi.
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İddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı.
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Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı.
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Bazı araçlar çarpışmanın şiddetiyle demir yığını halin dönüşürken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.
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İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaralanan Esmanur S. (24), olay yerinde ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviya alındı.
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Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D 300 karayolunun İzmir istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.
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Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Manisa'da 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
11 araç birbirine girdi kaza yeri hurdalığa döndü
Manisa'nın Kula ilçesinde 1 TIR, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yeri hurdalığa dönerken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.


Ankaradagörünmez kaza

Ankara'da
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