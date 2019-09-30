Gündem Ankarada özle halk otobüsü durağa daldı Kazada 3 kişi öldü
ANKARA

Ankara'da özle halk otobüsü durağa daldı: Kazada 3 kişi öldü

Mamak’ta kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yolcuların bulunduğu durağa girdi. Kazada ilk belirlemeler göre 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi
IHA
Ankara Mamak’ta özel halk otobüsü, durağa girdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Olayda durakta bekleyen 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

  • Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.
  • Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.

DHA
Ankara'da durağa çarpan otobüs.
29 okulun yerine yeni okullara gidecekler

29 okulun yerine
yeni okullara gidecekler

Hasar gören okullar yerine bu okullarda eğitim verilecek.
Krallık yarışında şüpheli ölüm

Krallık yarışında şüpheli ölüm

Kral Selman'a en yakın isim öldürüldü: Gözler Prens Selman'da.
Otobüs durağa daldı

Otobüs durağa daldı

​Ankara'da yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Türkiye'ye girmeye çalışan 2 PKK'lıyı hudut birlikleri paketledi.
Faiziyle<br>iade edilecek

Faiziyle
iade edilecek

Abonelik ücretlerine yönelik emsal karar.
Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

Bir yalanlama da CHP'li Balbay'dan

'​İmamoğlu çağrılmadan genel sekreter çağrılır mı? Davet gitmiş'.
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, pakete ilişkin konuştu.
HDP yönetimine<br> satılık cevabı

HDP yönetimine
satılık cevabı

​Evlat nöbeti tutan ailelerden Temelli'ye tepki.
CHP'nin konferansında bir skandal daha

CHP'nin konferansında bir skandal daha

'​Terörle mücadele' başlığında PYD kapsam dışı bırakıldı.
Zap vuruldu

Zap vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Sprey boyayla<br> yazı yazdılar

Sprey boyayla
yazı yazdılar

​Dünyanın en eski köprüsünde tepki çeken görüntü.
3 yıllık yeni<br>yol haritası

3 yıllık yeni
yol haritası

'Yeni Ekonomi Programı' belli oldu.
5 kilometre <br>550 basamak

5 kilometre
550 basamak

Servisi kaçıran öğrenciler, bu yoldan gitmek zorunda kalıyor.
Metrobüs<br> durağında insan seli

Metrobüs
durağında insan seli

​Ucu bucağı görünmeyen kuyruklar zor anlar yaşattı.
İstanbul'da yoklar

İstanbul'da yoklar

PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu.
21. yüzyılın en tartışmalı olayı

21. yüzyılın en tartışmalı olayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Washington Post'a Kaşıkçı makalesi.
Yeğeninin evinde<br> 2 terörist yakalandı

Yeğeninin evinde
2 terörist yakalandı

Ahmet Türk'ün yeğenin evinden cephanelik çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.