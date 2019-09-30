Ankara'da özle halk otobüsü durağa daldı: Kazada 3 kişi öldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi. Olayda durakta bekleyen 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKTI

Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti.

DHA Ankara'da durağa çarpan otobüs.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Ankara'da durağa çarpan otobüs.