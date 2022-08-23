Ankara'da PKK/KCK propagandasına 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada siber devriye çalışmaları kapsamında 6 kişinin, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Şüphelilerin hesaplarındaki inceleme sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar üzerinden PKK/KCK'yı destekleyici ve övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları da belirlenen şüphelilerin, Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları saptandı. Tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OYNAT 00:49 PKK'nın sosyal medya yapılanmasına darbe: 6 zanlı gözaltına alındı Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların bu hesaplar aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonlarına yönelik terör örgütü PKK/KCK'yı destekledikleri, etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflarla propaganda yaptıkları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.





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