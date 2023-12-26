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Ankara'da PKK/KCK operasyonu: Terör örgütü propagandası yapan 20 şüpheliye eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak gerek çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılarak gerek sosyal medya adresleri üzerinden terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 20 şüphelinin, Ankara merkezli olarak eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi

09:01 - 26/12/2023 Tuesday
Güncelleme: 09:48 - 26/12/2023 Tuesday
Yeni Şafak
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#Ankara
#PKK
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#KCK
#Operasyon
#Gözaltı
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