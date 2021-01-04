Ankara'da sağanak yağış uyarısı: Valilik açıklama yaptı

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Borcu olmadığını savunan kiracı dükkan sahibini öldürdü

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde kiracı ile mülk sahibi arasında yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti. İş yerinin kirasını ödediğini iddia eden Eyüp Duman (34), kira borcunun ödenmediğini savunan Tuncay Avcı'yı (52) tabanca ile bir el ateş ederek öldürdü.