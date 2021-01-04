Gündem Ankarada sağanak yağış uyarısı Valilik açıklama yaptı
ANKARA

Ankara'da sağanak yağış uyarısı: Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği ve yağışların yer yer etkili olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.

Abone Ol Google News
3 puanı Thiam getirdi

3 puanı Thiam getirdi

​Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
Polis dövmesinden yakaladı

Polis dövmesinden yakaladı

​Bayrampaşa'daki hırsızlık anını saniye saniye incelediler.
Vatan uğruna can veren şehidim!

Vatan uğruna
can veren şehidim!

Bu vatan sizleri unutmadı, asla unutmayacak.
Pınar Gültekin<br>cinayetinde önemli gelişme

Pınar Gültekin
cinayetinde önemli gelişme

​Baba 'Başka bir hakim istiyorum' diyerek duruşmayı terk etti.

Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Vesayetçilerin gizli ajandası var

Vesayetçilerin gizli ajandası var

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete çok sert darbe tepkisi.

TFF duyurdu

TFF duyurdu

Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.