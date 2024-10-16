Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak

yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde,

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor.