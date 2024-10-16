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Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak

Ankara'da sıcaklıklar yarından itibaren 6 ila 12 derece azalacak

12:5116/10/2024, Çarşamba
AA
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Ankara'da hava sıcaklığının düşeceği bildirildi.
Ankara'da hava sıcaklığının düşeceği bildirildi.

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte sıcaklıkların 6 ila 12 derece azalacağını açıkladı. Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilerde,
yarından itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 12 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi ve bölge genelinde yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

Hafta başına kadar Ankara'da günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığının 12 derece ila 2 derece değerlere kadar düşeceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi istendi.

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#Ankara Valiliği
#Meteoroloji
#sıcaklık

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