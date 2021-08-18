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ANKARA

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Ankarada sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yapan 6 şüpheli gözaltına alındı​
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medyada 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün ve örgüte müzahir kitlenin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, sosyal medya platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale ele geçirilirken, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.


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