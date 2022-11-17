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ANKARA

Ankara'da soyacakları yerleri önceden dürbünle izleyen çeteye 'Keklik' operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da 27 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan çeteye yönelik ‘Keklik’ adı verilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, hırsızlık yapacakları adresi önceden dürbünle gözetledikleri tespit edildi.

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Haber Merkezi DHA
Ankarada soyacakları yerleri önceden dürbünle izleyen çeteye Keklik operasyonu: 11 gözaltı
Foto/arşiv

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik teknik takipli projeli dosya kapsamında, 27 ayrı hırsızlık olayını Ç.Ş., İ.Ö., T.U. K.Ç. M.E.’nin gerçekleştirdiği, çaldıkları malzemeleri S.A., F.S., M.E., D.P., M.G., Ü.Ç. ve İ.Ö. aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit etti.

Polis, önceki gün şafak vakti, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. ‘Keklik’ adı verilen operasyonda 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 22 televizyon, 5 silah, bu silahlara ait 4 şarjör, 129 mermi, 3 pompalı tüfek ile 21 av fişeği, 4 cep telefonu, 14 saat, 2 bin 923 paket sigara, çok sayıda el aleti, 3 el feneri, 2 dürbün ve olaylarda kullanılmak üzere 4 çift eldiven ele geçirdi.

18 EV, 9 İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Şüphelilerin 18’i evden, 9’u iş yerinden hırsızlık yaptıkları, yakalanmamak için olaylarda kullandıkları araçları uzak mesafede bırakıp kilometrelerce yürüyerek adreslere gittikleri saptandı. Hırsızlık yapacakları adresi önceden belirleyip, dürbünle izleyen şüphelilerin, özellikle bağ evlerinden para, elektronik eşya, tüfek, el aletleri ile para edecek eşya, iş yerlerinden de para ve sigara çaldıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık sırasında eldiven ile kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları malzemeleri geçici olarak D.P., K.Ç. ve İ.Ö.'nün ikametinde sakladıkları ve peyderpey S.A., M.G. ve İ.Ö.'ye sattıkları, bu kişilerin de malzemeleri değerinin altında piyasaya sürdükleri bildirildi. Şüphelilerin, 27 hırsızlık olayında mağdurları yaklaşık bir milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

HEPSİ SABIKALI

Şüphelilerin, tamamına yakını hırsızlık olmak üzere S.A.'nın 29, Ç.Ş.'nin 20, İ.Ö.'nün 18, K.Ç.'nin 11, T.U.'nun 8, M.E.'nin 6, Ü.Ç.'nin 5, İ.Ö.'nün 4, F.S.'nin 1, M.G.'nin 1, M.E.'nin 1 olmak üzere toplam 104 suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

Tokat’ta dehşete düşüren görüntü: Üç kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
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Edinilen bilgiye göre olay, Tokat merkeze bağlı Eskiköy yakınlarında meydana geldi.
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Köy muhtarı Bahattin Karnak, Aydın Karnak ile Halil Kargı bir ağılın yakınlarında vurulmuş olarak bulundu.
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Otomobillerinin yakınlarında tabanca ile vurulan 3 kişinin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Cenazeler yakınları tarafından cenaze aracından alınarak morga konuldu.
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İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tokat’ta dehşete düşüren görüntü: Üç kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu
Tokat'ta köy muhtarı ve iki kişi tabanca ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre şahısların kendi aralarında bir anlaşmazlık sonucu birbirlerini vurdukları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Banka önüne bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi: İçinden su dolu bidon çıktı
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Belediye Caddesi önündeki banka şubesi önüne bırakılan valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu.
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Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı.
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Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı. Polis, valizin sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.
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Banka önüne bırakılan şüpheli valiz polisi harekete geçirdi: İçinden su dolu bidon çıktı
Nevşehir'de banka şubesi önüne bırakılan şüpheli valiz, endişe yarattı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizden 5 litrelik içi su dolu bidon çıktı.

Fatih'te doğal gaz patlaması: 10 kişi yaralandı
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Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokakta meydana geldi.
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İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.
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Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Bulunduğu pencereden konuşan bir sokak sakini Camdan bakıyordum, o anda bir patlama oldu. Ben hemen içeri çekildim. Giriş katta iki kere oldu patlama doğal gazmış... dedi.
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Bir başka sokak sakini ise, O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu diye konuştu.
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Ali Akbalı da, Gaz kaçağı vardı, aradık, geldiler gaz kaçağını buldular. Ondan sonra bir daha çalışmaya başladılar. Yol kazılırken patlama sesi duyunca kaçtım o tarafa. 4-5 yaralı vardı, birinci katta engelli kardeşimizde yanma oldu. şeklinde konuştu.
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Fatih'te doğal gaz patlaması: 10 kişi yaralandı
İstanbul Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.


Tokatta dehşetedüşüren görüntü

Tokat'ta dehşete
düşüren görüntü

​Üç kişi vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
İki ildeşüpheli çanta alarmı

İki ilde
şüpheli çanta alarmı

Bomba imha uzmanları fünye ile patlattı.
Hain saldırıdahesap vakti

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​Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli vuracak.

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Bize yönelik<br>bir saldırı değildi

Bize yönelik
bir saldırı değildi

​Polonya Cumhurbaşkanı'ndan füze açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.

​Kilit isim Azez'de yakalandı.

​Günlük üretim 65 bin varile yükseldi.

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​Temizlik işçisi hayatını kaybetti.

​Polonya'ya isabet eden füze Ukrayna'ya ait.

​Terör saldırısına karşı el ele.

​Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık.

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