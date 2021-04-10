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ANKARA

Ankara'da temeli kayıp çökme tehlikesi yaşayan bina nedeniyle 21 bina boşaltıldı: Sokaktaki asfaltta açılma oldu

Ankara'da inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı bir binanın temelinde kayma oluşması sonucu toplam 21 bina, çökme riskine karşı tahliye edildi.

Haber Merkezi DHA
Ankarada temeli kayıp çökme tehlikesi yaşayan bina nedeniyle 21 bina boşaltıldı: Sokaktaki asfaltta açılma oldu
Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.

Mektep Sokak'ta bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi. Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi.

3600367Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.
AA
3600367Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.
  • Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Açelya Apartmanı ile beraber toplam 21 bina tahliye edildi.

Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.
AA
Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.

BAKAN SOYLU VE VALİ ŞAHİN OLAY YERİNE GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.
AA
Ankara'da bir apartmanın temelinde kayma meydana geldi.

MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.Konaklayacak yeri bulunmayan mahalle sakinleri, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine yönlendirildi. Misafirhanelere gitmek istemeyenlerin bekleyişinin ise sürdüğü öğrenildi. Burada bekleyenlere ve ekiplere çorba ikramında bulunuldu.

  • Mahalle sakinlerinden Arif Demir, büyük iş makineleriyle hafriyat alınması sonucu, Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma olduğunu ve binanın uçuruma doğru kaymaya başladığını söyledi.

Tahliye edilen binalardan birinde yaşayan Rıza Odabaşı ise "Binanın temelinde alttaki inşaat nedeniyle kazı yapıldı. Bir arkadaşım bize binanın bulunduğu sokakta asfaltta açılma olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

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