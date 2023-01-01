|
Gündem

Ankara'da terör örgütleri adına faaliyet yürüten dokuz şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Pınar Görgü
09:04 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheliden 6 kişi yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.


Başsavcılıktan yapılan açıklamada,
"Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir"
ifadelerine yer verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.



Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.


#Ankara
#PKK
#terör
6 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?