Ankara'da terör örgütleri adına faaliyet yürüten dokuz şüpheliye gözaltı kararı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheliden 6 kişi yakalanırken, 3 şüpheliyi arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.