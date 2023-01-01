Ankara'da terör örgütleri adına faaliyet yürüten dokuz şüpheliye gözaltı kararı

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Saltık son savunmasında "Benim nezdim de İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum" dedi. Mahkeme, davaya ilişkin kararını haftaya cuma açıklayacağını bildirdi.