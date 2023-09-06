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Ankara'da Türkiye-AB görüşmesi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Oliver Varhelyi ve heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecine yönelik önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.

22:38 . 6/09/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye-AB arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi konuları ele alındı.


Ayrıca ikili ilişkilerde son dönemde yaşanan olumlu gelişmelere katkı sağlamaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.



#Avrupa Birliği
#Oliver Varhelyi
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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