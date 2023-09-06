Ankara'da Türkiye-AB görüşmesi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Oliver Varhelyi ve heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliğinin (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecine yönelik müzakerelerin başlatılması için ortak tartışma konularımızı, yeşil dönüşüm başta olmak üzere AB ile ortak projelerimizi, özellikle bu alanlarda AB ile finansman alanındaki işbirliğimizi ele aldık." ifadesini kullandı.