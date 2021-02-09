Ankara'da üç katlı apartmandaki patlama hasara neden oldu - Ankara haberleri Ankara'da üç katlı apartmandaki patlama hasara neden oldu Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir apartmandaki dairede meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 17:37 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 17:40 AA