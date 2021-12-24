Ankara'da yol çöktü: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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İzmir'de korkunç olay: Evde çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Feci olayda, biri 3, diğerleri iki yaşında olan üç kardeş hayatını kaybetti.