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ANKARA

Ankara'da yol çöktü: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Ankara Keçiören'de belediyenin yol çalışması sırasında toprak kaydı. Bir işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altında kalan bir kişi kurtarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankarada yol çöktü: Toprak altında kalan işçi kurtarıldı
Olay yerinden ilk fotoğraf.

Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.

Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Çelikli, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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