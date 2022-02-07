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ANKARA

Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Şir Ünal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Ankarada yük treni otomobile çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'den Ankara'ya giden yük treni, Fatih ve Şehitlik mahallelerini birbirine bağlayan Yılmaz Işılak Hemzemin Geçidi'nde, Şükrü Yılmaz (66) yönetimindeki 06 DE 6011 plakalı otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Kazada, otomobildeki Ali Şir Ünal (68) hayatını kaybetti, sürücü Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ali Şir Ünal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Açık bırakılan rögar kapağı minibüsün kaza yapmasına sebep oldu
OYNAT 00:40
Açık bırakılan rögar kapağı minibüsün kaza yapmasına sebep oldu
Arnavutköy'de yol ortasında açık bırakılan rögar kapağını fark etmeyen minibüs sürücüsü kaza yaptı. Rögar kapağına çarpan minibüsün sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybedince park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak durabildi. Kaza anında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı
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Kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi.
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Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.
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Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
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İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
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Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
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Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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Bolu’da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı
Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.
Masal dünyasına açılan yeni kapı

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