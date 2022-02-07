Ankara'da yük treni otomobile çarptı: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Ekonomi

Ekonomiye 8,5 milyarlık dev katkı: İstanbul-İzmir Otoyolu 54 bin kişiye iş fırsatı oldu

İstanbul ile İzmir arasındaki kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren ve binlerce kişinin istihdamını sağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu, geçtiği illerin ekonomisine de olumlu katkı sağladı ve yeni yatırımların önünü açtı. 54 bin kişiye istihdam imkanı sağlayan yatırım ekonomiye de 8,5 milyar liralık katkı sağladı.