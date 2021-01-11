Gündem Bakan Kurum Ankaradaki deprem sonrası olumsuz ihbar almadık
ANKARA

Ankara'daki 4,5 büyüklüğünde deprem sonrası Bakan Kurum'dan açıklama

Bakan Kurum: Ankara'daki deprem sonrası olumsuz ihbar almadık

Ankara'daki 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 4.5 büyüklüğündeki deprem sebebiyle herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Ankara'daki deprem sonrası vatandaş kendini panikle sokağa attı.
Ankara'daki deprem sonrası vatandaş kendini panikle sokağa attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.

Ankara'nın ardından bir korkutan deprem de Elazığ'da meydana geldi
GÜNDEM
Ankara'nın ardından bir korkutan deprem de Elazığ'da meydana geldi

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de ilçeye sevk edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz depremin merkezi Kalecik Eskiköy'e ulaştı. Şu ana kadar Büyükşehir Belediyemize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, bizlere Başkent 153 çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz" denildi.

Ankara'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı
OYNAT 00:47
Ankara'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı. Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem, Kırıkkale ve Çankırı'da da hissedildi. Kırıkkale'de deprem nedeniyle endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

  • Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de vatandaşı sokağa döktü
FOTOĞRAF 14
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AFAD verilene göre, saat 22.53’de merkez üssü Ankara’nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 13 kilometre altında yaşanan deprem, Kırıkkale’de de hissedildi.
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İlk belirlemelere göre, Sanayi Mahallesinde tek katlı bir ahşap evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu.
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Ahşaptan yapılan tavanı ise zarar gördü. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittiği evde polis ile birlikte incelemelerde bulundu.
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Deprem anında hemen dışarı çıktıklarını ifade eden 72 yaşındaki Mehmet Yıldız, Ağacın çatırdamasını duydum. Baktım sallanıyor dışarı çıktım. Hanımla beraber yaşıyorum. Hanım mutfaktaydı. ’Hemen dışarı çık’ dedim. Dışarı çıktık diye konuştu. Deprem sırasında sokağa çıkan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.
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Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun ifadesi kullanıldı.
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Deprem sonrası Ankara Sincan 1901 Caddede bulunan Erkan Akçay’a ait bir müstakil evde de çatlaklar meydana geldi.
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Evde oturdukları anda avizenin ve eşyalarının sallandığını söyleyen Akçay, evin duvarlarında derin çatlaklar oluştuğunu belirtti. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı eve giremediklerini belirten Akçay, evlerinin önüne yaktıkları ateşle ısındıklarını belirtti.
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Ankara'daki deprem Kırıkkale'de de vatandaşı sokağa döktü
Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem Kırıkkale'de de ciddi şekilde hissedildi. 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bir evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Evde yattığı sırada depreme yakalanan 72 yaşındaki Mehmet Yıldız ise sallandığı esnada eşi ile birlikte hemen dışarı çıktıklarını söyledi.
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