Gündem Ankaradaki Alevi STKları ve cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı
ANKARA

Ankara'daki Alevi STK'ları ve cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili 3 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ankaradaki Alevi STKları ve cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı
Ankara'daki cemevine yönelik saldırı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ve Mamak ilçelerinde Alevi Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile cemevine yönelik eylemlerle ilgili 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ahmet Ozan K, Baver G. ve Çağdaş Can B. şüpheli olarak yer aldı.

12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi

İddianamede şüpheli Ahmet Ozan K'nin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ile "silahla basit yaralama", diğer şüphelilerin ise "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ile "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, 30 Temmuz 2022'de şüpheli Ahmet Ozan K'nin Çankaya ve Mamak ilçelerinde yer alan Türkmen Alevi Bektaşi Derneği, Şahı Merdan Cemevi, Sivas Divriği Gökçebel Derneği ve Fatma Ana Cemevi'ne yönelik eylemlerde bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Ahmet Ozan K'nin İzmir'de ikamet etmesine rağmen olaydan 1 gün önce Eskişehir'e geldiği ve ikamet adresleri İzmir olan diğer şüpheliler ile Eskişehir'de buluştuğu ve bu durumun hayatın olağan akşına aykırı olduğu belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ahmet Ozan K, Baver G. ve Çağdaş Can B'nin arkadaşları olduğunu, 29 Temmuz'da Eskişehir'e gittiğini gece saatlerinde Ankara'ya doğru hareket ettiğini, sabah saat 06.00 sıralarında Polatlı ilçesinde bir otelde konakladığını sonra Ankara'ya ulaştığını belirtti.

Google üzerinden yaptığı arama sonrasında tespit ettiği yerlere saldırdığını itiraf eden Ahmet Ozan K, daha sonra aracıyla Eskişehir'e döndüğünü amacının Eskişehir'deki cemevine saldırı düzenlemek olduğunu ancak oradaki cemevini bulamadığı için Ankara'ya geldiğini ifade etti.

Eylemin kendi kararı olduğunu öne sürdü

Ahmet Ozan K, kimseden talimat almadığını, eylemin kendi kararı olduğunu öne sürdü.

Şüpheliler Baver G. ve Çağdaş Can B. de Eskişehir'de öğrenci olduklarını, Ahmet Ozan K'nin İzmir'den arkadaşları olması nedeniyle yanlarına geldiğini ve yaptığı saldırıyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını ileri sürdü.

'Cezai ehliyetinin bulunmadığı kanaati oluşmuştur'

İddianamede, Ahmet Ozan K'nin Ankara'ya gelerek daha önceden planladığı şekilde, saat 14.35 sıralarında Çankaya ilçesindeki Türkmen Alevi Bektaşi Derneği'nde çalışan Mutlu Aydın'ı darbettiği, saat 15.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Şahı Merdan Cemevi'ndeki kişilere sandalye fırlattığı ve bu sırada mağdur Hüseyin Kılıç'ın fırlatılan ve silahtan sayılan sandalyenin isabet etmesi sonrasında yaralandığı belirtildi.

Şüphelinin daha sonra saat 15.40 sıralarında da Mamak'taki Sivas Divriği Gökçebel Derneği'nin kapı camını kırdığı anlatılan iddianamede, Ahmet Ozan K'nin tüm eylemlerinin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ile "silahla basit yaralama" suçlarını oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede şu tespitlere yer verildi:

  • "Şüpheli Ahmet Ozan K. gerek kollukta ve başsavcılığımızda alınan ifadesi esnasındaki hal ve tavırları, gerek bu konuda müdafinin soruşturma dosyasına yapmış olduğu talepler sonucunda, akıl hastası olup olmadığı, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğu ve bunun davranışları üzerindeki etkisinin ne olduğu hususunda gözlem altına alınıp alınmayacağına dair uzman hekim muayenesi amacıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk edildi. Gönderilen raporda, şüphelinin işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasında, bu fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinde azalma olduğu, cezai ehliyetinin bulunmadığı kanaatinin oluştuğu bildirilmiştir. Şüphelinin TCK 32. madde kapsamında akıl hastası olduğuna mahkemenizce kanaat getirilmesi halinde, TCK 57/1. madde uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep olunur."

İddianame, Ankara Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cemevleri için önemli adım: Devlet 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor
HAYAT
Cemevleri için önemli adım: Devlet 58 ildeki bin 585 cemevinin kapısını çalarak dinlediği talepleri yerine getiriyor

Cemevleri teklifi komisyonda
GÜNDEM
Cemevleri teklifi komisyonda
Türkiyenin en soğuk ilçesi oldu

Türkiye'nin en soğuk ilçesi oldu

Sibirya soğukları kendini gösterdi meteoroloji kaydetti.
Fiyatlar sabit kaldı

Fiyatlar sabit kaldı

Orta gelirliye yönelik kampanyayla emlak piyasasında hareketlilik.
Bloomberg Türkiyenin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayımladı: Ankaranın dünyaya etkisi Erdoğanın başarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki törende konuştu.

​Uruguay, 3 futbolcu için FIFA'ya savunma verdi.

Şikayetler artınca ortaya çıktı: İnceleme başlatıldı.

İlk kez kullanılacak: 30 dakikada tespit edecek.

Herkes altın aramak için bölgeye gidiyor.
Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı
Gündem

Çamlıca Camii otoparkında stoklanan araçlar kaldırıldı

Otomobil sektörünün baş belası stokçular, haksız kazanç için bu kez cami otoparkını tercih etti. Çamlıca Camii'nde stoklanan araçların sosyal medyaya yansımasının ardından tepki toplayan stokçular, otoparkta bulunan bütün araçları hemen kaldırdı.
Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar
Gündem

Türkiye Mezunları'nın sayısı giderek artıyor: Kendi ülkelerine birçok alanda katkı sağlıyorlar

Türkiye mezunları programı kapsamında, Türkiye’de eğitim alanların sayısı da giderek artıyor. Türkiye’nin gönül elçileri olarak kabul edilen mezunlar, Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ikili ilişkilere birçok alanda katkı sağlıyorlar. Siyasetten akademiye, sanattan ekonomiye farklı alanlarda faaliyet gösteren Türkiye Mezunları, kamu diplomasisi hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.
Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı
Dünya

Bloomberg Türkiye'nin seçim sürecine ilişkin analiz haber yayınladı: Ankara'nın dünyaya etkisi Erdoğan'ın başarısı

Bloomberg gazetesi, '2023 yılında dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak' başlığıyla bir haber yayınladı. Seçim sürecinin yalnızca Türkiye'yi değil diğer ülkeleri de etkilediğine vurgu yapan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki hamlelerine dikkat çekti. Ankara'nın dünya meselelerine etkisinin büyük olduğunun hatırlatıldığı gazetede, "Türkler oylarını kullanana kadar Batılı liderler gergin durumda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.