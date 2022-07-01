Gündem Ankaradaki selde can veren Busenurun son sözü Boğazıma kadar suyun içindeyim
ANKARA

Ankara'daki selde can veren Busenur'un son sözü: Boğazıma kadar suyun içindeyim

Sağanak yağış sonrası bir binanın bodrum katında suların altında kalarak boğulan Busenur Doğanay, boğulmadan önce annesini arayarak "Boğazıma kadar suyun içindeyim" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankaradaki selde can veren Busenurun son sözü: Boğazıma kadar suyun içindeyim
Busenur'un evi.

Yurt genelinde sağanak yağışlar etkisini devam ettirirken, Ankara'da da vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor. Günler önce aşırı yağışlardan kötü etkilenen kent, yine sağanak yağışlarla mücade ediyor.

  • Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bir apartmanın bodrum katı sel sularına teslim olurken dairede yaşayan genç kız Busenur Doğanay, boğuldu.

"Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş"

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş.

Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

Ankara’da sel yine can aldı
GÜNDEM
Ankara’da sel yine can aldı

"Genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş"

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek,"Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş.

Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksekti ki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

"Bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir"

AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır" denildi.

Ankara'daki sağanak yağış sonrası kahreden haber: Evini su basan Busenur boğuldu
FOTOĞRAF 20
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Title
Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda sürüklendi. Bazı bölgelerde araçlar yolda kalarak suya gömüldü. Suda sürüklenen bir motosiklet ise çevredeki bazı kişilerin çabası ile son anda kurtarıldı. Birçok noktada binaların giriş katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalışırken, itfaiye ekipleri de su tahliye etmek için çalışma başlattı.
Title
Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı.
Title
Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu.
Title
Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Title
İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı.
Title
Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı.<br><br>Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.
Title
Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, \"Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş\" ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ankara'daki sağanak yağış sonrası kahreden haber: Evini su basan Busenur boğuldu
Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de ikamet eden Busenur Doğanay hayatını kaybetti, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Bir ağaçtan 30 bin ağaca

Bir ağaçtan 30 bin ağaca

38 yılda köyün çehresini değiştirdi.
Denizlide ortaya çıktı

Denizli'de ortaya çıktı

60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştan yardım isteyen vatandaşa cevap: Valiliğe iletin

​Karar komisyondan geçti.

​Meteoroloji 'kuvvetli yağışlar bitiyor' diyerek uyardı.

​Nükleer enerji ve uzay alanında sınıf atlayacağız.

Oran belli oldu: Yarından itibaren pompaya yansıyacak.

​“Bu muhtıra Türkiye açısından diplomatik zafer."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.