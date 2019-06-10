Ankara'daki şiddetli sağanak 40 aracı kullanılmaz hale getirdi

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TVNET canlı yayınında İstanbul seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. CHP'nin İstanbul adayına çağrı yapan Kurtulmuş, "CHP adayının hala bir ittifakın parçası olarak görüldüğü açıkça ortadadır. Hem HDP'nin eş genel başkanı hem de PKK'nın üst düzey yetkilisi 'Biz İmamoğlu'na destek olduk' diyor. Yurt dışındaki FETÖ'nün önemli elemanlarından biri de bunu söylüyor. Oyun ortada, ittifak ortada. Ben çok açık söylüyorum, eğer biz yanlış anlıyorsak Ekrem İmamoğlu açık açık söylesin, 'Ben FETÖ'nün, PKK-HDP'nin oyuna talip değilim' desin" ifadelerine yer verdi.