Ankara’daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı

Ankara’da 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk celsesi görüldü. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tüm sanıkların savunmaları alındı. Daha sonra sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

OYNAT 02:05 Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası: 9 ölü, 47 yaralı Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonu yakınlarında banliyö treni ile çarpıştı. Kaza sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki Yüksek Hızlı Tren kazasında üçü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin tedavisi sürdüğünü açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. BiP'te paylaş

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İki tahliye