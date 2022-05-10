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ANKARA

Ankara'dan ilk umre kafilesi kutsal topraklara hareket etti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Ankara'dan umre ziyareti yapacak 171 kişilik ilk kafile, kutsal topraklara doğru yola çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Ankaradan ilk umre kafilesi kutsal topraklara hareket etti
Umre kafilesi yola çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana iptal edilen umre turları, 2 Mayıs itibariyle yeniden başladı. Bu kapsamda Ankara'dan giden ilk kafile, Esenboğa Havalimanı'nda ihrama girerek 16.45'te uçakla Suudi Arabistan'ın Cidde kentine hareket etti.

Umre yolcusu Lütfiye Şahin, iki yıl aradan sonra özlem duydukları kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Samsun’dan geliyoruz. Çok şükür Allah oraları görmeyi nasip edecek. Kendimi bildim bileli kutsal topraklara gitmeyi arzu ediyordum. Hacca yazılmıştık ama çıkmadı. Ölmeden umre yapalım, kutsal toprakları görelim istedik" dedi.

Umre yapacak kafileyi yolcu eden Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ise, yolculuğun çok kutsal olduğunu ifade ederek, "Bu yolculuk, bu kutsal sefer normal seferlere benzemiyor. Bu yolculuk aradan geçen zamandan sonra Türkiye'den ilk kafilenin seferidir. Çok şanslısınız. Bu şansa erdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şevval umresini yapmak için giden ilk kafilenin 21 Mayıs'ta yurda döneceği belirtildi.

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