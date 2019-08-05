Ankaralı gençlerden örnek çevre bilinci

Periyodik olarak Ankara’nın farklı noktalarındaki kamusal alanlarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir “Geçtiğimiz yıl ‘Daha temiz bir Ankara için’ başlattığımız sosyal sorumluluk hareketimiz birçok kesimden olumlu dönüşler aldı. Biz de çevremiz temizlikle, Ankaramız gençlerle güzelleşecek diye düşünerek Ankaralı genç kardeşlerimizle çöp toplama etkinliklerini sürekli hale getirdik. Gençlerin, çocukların, ailelerin sıkça vakit geçirdiği parklardaki çöpleri toplayarak olumlu bir örnek oluşturduk. Bu hafta da Sincan’daki Tuna Parkı’nda genç kardeşlerimizle etkinliğimizi gerçekleştirdik. Oluşturduğumuz farkındalık ile çeşitli gruplar da aynı etkinliği yaptılar ve Ankara’da önemli bir temizlik hareketi başlatmış olduk. AK Partili gençler olarak yaşadığımız şehri temiz tutmanın önemini ve çevre bilincini herkese davranışlarımızla anlatmak istiyoruz.” dedi.

Büyükşehir Çalışanları Gençleri Parka Almadı

Sosyal sorumluluk programının engellenmeye çalışıldığını aktaran AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir “Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Esertepe Parkı’nda ve Harikalar Diyarı’nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirmek isteyen kardeşlerimiz fotoğraf makineleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından parka alınmamış ve etkinliğe izin verilmemiştir. Herkesin girip gezebileceği kamusal alan olan bir parka arkadaşlarımızın hiçbir sebep gösterilmeden alınmaması bizleri hem şaşırtmış, hem de üzmüştür. Belediye personellerinin görevi çevre temizliği yapmak isteyen gençleri parklara almamak olmamalı.” diye konuştu.